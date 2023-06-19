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Анчелотти займет пост главного тренера сборной Бразилии в 2024 году

Следующим летом у итальянского специалиста истечет контракт с «Реала».
19 июня 2023 20:23
автор: Глеб Шевяков

Сборная Бразилии назначит Карло Анчелотти на должность главного тренера национальной команды в следующем году. Об этом сообщает Globo.

Как утверждает источник, президент Ассоциации футбола Бразилии Эдналдо Фернандес договорился с наставником «Реала», что 64-летний специалист не будет активировать опцию продления соглашения с королевским клубом летом 2024 года. Сообщается, что «сливочные» не намерены мешать уходу главного тренера в конце следующего сезона.

Добавим, что Анчелотти вернулся на пост главного тренера «Реала» в июле 2021 года. В сезоне-2021/2022 мадридская команда под его руководством выиграла Лигу чемпионов и стала чемпионом Испании.

источник: Globo.com
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