Алексей Миранчук прибыл в расположение «Локомотива» (видео)

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук находится в Москве. Футболист приехал в расположение своего бывшего клуба «Локомотив».

«Родная Баковака, очень рад снова здесь находиться, увидеть своих бывших одноклубников, партнеров», - сказал игрок на видео, которое было опубликовано в телеграм-канале москвичей.

Стоит отметить, что в прошедшем сезоне россиянин провел 31 матч, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночнавя стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.