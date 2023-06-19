Магкеев откровенно рассказал об обстановке в «Локомотиве» в период немецких наставников

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о периоде управления командой немецкими наставниками.

«Что может быть хорошего, когда такая команда, как «Локомотив», идет на 14- м месте? Мне тяжело найти что-то позитивное», - приводит слова футболиста Sport24.ru.

Напомним, после первой части сезона команда занимала 14-е место и находилась в зоне стыковых матчей за право остаться в РПЛ.

Во время зимней паузы клубное руководство железнодорожников утвердило Михаила Галактионова в роли главного тренера, с помощью которого красно-зеленые смогли подняться на восьмую строчку по итогам чемпионата России.