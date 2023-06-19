Кечинов уверен, что Промес не будет портить имидж «Спартака» из-за тюремного приговора

Экс-форвард «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на информацию о том, что нападающий красно-белых Квинси Промес был приговорен в Нидерландах к 18 месяцам тюрьмы за нападение с применением холодного оружия на своего двоюродного брата.

«Не думаю, что он будет серьезно портить имидж «Спартака». Промес очень много сделал для этой команды», - приводит слова бывшего нападающего «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в прошедшем сезоне за «Спартак» Промес отыграл 37 игр, отличился 25 забитыми мячами и отдал десять результативных передач. Нидерландский футболист выступал за красно-белых с 2014 по 2018 годы, а в 2021 году вернулся в столичный клуб.