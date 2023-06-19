Гол Тикнизяна помог сборной Армении обыграть Латвию в отборочном матче к Евро-2024

Игроки сборной Армении дома вырвали победу у национальной команды Латвии в матче четвертого тура квалификационного этапа чемпионата Европы 2024 года.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

В составе победителей голы забили защитник Наир Тикнизян (35-я минута) и нападающий Тигран Барсегян, реализовавший пенальти (90+1). За гостевую команду забитым мячом отличился защитник Робертс Савалниекс (67).

Таким образом, национальная команда Армении выходит на вторую строчку в турнирной таблице группы D, набрав шесть очков после трех проведенных игр. Сборная Латвии занимает последнее, пятое место, не имея в своем активе очков.

Добавим, что защитник «Локомотива» Наир Тикнизян забил свой первый гол за сборную Армении.

Чемпионат Европы–2024.

Квалификация.

Группа D

Четвертый тур

Армения – Латвия – 2:1 (1:0)

Голы: Тикнизян, 35. Барсегян, 90+1 (пенальти) – Савалниекс, 67.