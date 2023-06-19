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Украина с трудом обыграла Мальту в отборе Евро-2024

Судьбу встречи решил единственный мяч.
Украина с трудом обыграла Мальту в отборе Евро-2024
19 июня 2023 21:02
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

В отборочном матче Евро-2024 сборная Украины дома с трудом одолела команду Мальты.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых единственный мяч забил Виктор Цыганков, реализовавший пенальти.

Отметим, что до этого шанс отличиться с 11-метровой отметки имел Андрей Ярмоленко, однако не смог перехитрить голкипера гостей.

Таким образом, команда Сергея Реброва набрала шесть очков и осталась на втором месте в турнирной таблице группы С.

Мальтийцы с нулем очков после четырех матчей прочно осела на последней позиции.

Евро-2024. Отборочный турнир
Группа С
Украина - Мальта - 1:0 (0:0)
Гол: Цыганков, 72 (с пенальти)
Не забитый пенальти: Ярмоленко, 52.

источник: «Советский спорт»
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