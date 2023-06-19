Кейн выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч отбора к Евро-2024 против Северной Македонии

Тренерские штабы сборных Англии и Северной Македонии объявили стартовые составы команд на матч четвертого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года.

Отметим, что очная встреча состоится сегодня, 19 июня на арене «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало матча – 21:45 мск.

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Александер-Арнолд, Райс, Хендерсон, Сака, Кейн, Рэшфорд.

Северная Македония: Димитриевски, Д. Велкоски, Зайков, С. Ристовски, Алиоски, Барди, Адеми, Эльмас, Ашковски, Нестровски, Трайковски.

Добавим, что в настоящее время национальная команда Англии лидирует в турнирной таблице группы С, набрав девять очков после трех матчей. Национальная команда Северной Македонии находится на третьей позиции с тремя очками после двух проведенных игр.