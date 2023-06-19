Франция - Греция: Жиру начнет отборочный матч Евро-2024 в запасе

Сборные Франции и Греции назвали стартовые составы на отборочный матч Евро-2024.

Франция: Меньян, Упамекано, Кунде, Гризманн, Чуамени, Мбаппе, Коло-Муани, Конате, Коман, Камавинга, Эрнандес.

Запасные: Самба, Ареола, Павар, Дизази, В.Фофана, Жиру, Дембеле, Камара, Тюрам, Ю.Фофана, Нкунку, Верету.

Греция: Влаходимос, Болдок, Мавропанос, Курбелис, Масурас, Бакасетас, Хацидиакос, Цимикас, Сиопис, Якумакис, Мадалос.

Запасные: Пасхалакис, Атанасиадис, Кулиеракис, Бухалакис, Папаниколау, Павлидис, Пелкас, Фунтас, Рота, Рецос, Лимниос, Яннулис.

Напомним, встреча пройдет во Франции. Начало в 21.45 по московскому времени.

После стартовых поединков обе команды идут без потерь: французы провели три игры и с девятью очками возглавляют турнирную таблицу группы В, греки с шестью очками после двух матчей занимают второе место.