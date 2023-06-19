Агент Лички заявил, что информация о назначении тренера в «Динамо» пока преждевременна

Футбольный агент Анатолий Николаев отреагировал на информацию о том, что его клиент, главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка, в ближайшее время возглавит московское «Динамо».

«Переговоры с «Динамо» все еще ведутся. Пока Личка - главный тренер «Оренбурга». О договоренности пока еще преждевременно говорить», - приводит слова агента Sport24.

Ранее стало известно, что бело-голубые заплатят оренбуржцам один миллион евро в качестве компенсации за расторжение контракта. При этом зарплата 45-летнего специалиста в новой команде составит один миллион евро.

Напомним, что Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. Под его руководством клуб одержал 67 побед, 19 раз сыграл вничью и потерпел 31 поражение. Его текущее соглашение рассчитано до лета 2024-го.