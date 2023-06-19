Спортивный директор «Рубина» подтвердил переговоры с защитником «Спартака» Рыбусем

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов подтвердил, что клуб ведет переговоры с польским защитником московского «Спартака» Мацеем Рыбусем.

«У «Рубина» есть интерес к Рыбусу - мы готовы предложить контракт. Пока разговариваем с игроком. Мацей перейдёт в статусе свободного агента? Это больше вопрос к агентам - это они там договариваются. Мы договариваемся с футболистом об условиях, поэтому о форме этих договорённостей пока ничего не могу сказать», - приводит слова Сафонова «Чемпионат».

Напомним, в минувшем сезоне Рыбусь провел всего 12 матчей в составе красно-белых в чемпионате и Кубке России, а его трансферная стоимость упала до 300 тысяч евро.

В «Спартак» поляк перешел из столичного «Локомотива».