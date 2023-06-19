Тедеско подтвердил, что Куртуа покинул расположение сборной Бельгии, так как не стал капитаном

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско объяснил, почему вратарь Тибо Куртуа покинул расположение национальной команды.

Отметим, что в субботу, 17 июня «красные дьяволы» сыграли вничью со сборной Австрии (1:1) в рамках третьего тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. Голкипер «Реала» провел на поле весь матч, но после его завершения в раздевалке выразил недовольство своим партнерам по команде по поводу того, что капитанская повязка досталась форварду Ромелу Лукаку в отсутствие травмированного хавбека Кевина Де Брейне.

«Он покинул расположение сборной. Я сразу решил, что капитаном будет Де Брейне, о его сменщиках я не думал. Мы решили, что в субботу капитаном будет Ромелу Лукаку, а во вторник — Куртуа. Не ожидал, что произойдет что‑то подобное. Он почувствовал себя оскорбленным», — приводит слова немецкого специалиста RTBF.

Добавим, что во вторник, 20 июня национальная команда Бельгии проведет матч четвертого тура отборочного этапа Евро-2024 против сборной Эстонии.

Напомним, что Куртуа дебютировал на международном уровне в ноябре 2011 года и с тех пор провел за сборную Бельгии 102 матча, пропустил 79 голов и отстоял 51 встречу на ноль.