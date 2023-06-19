Первый тренер Кокорина считает, что российскому футболисту не доверяют в «Фиорентине»

Валерий Стаферов, первый тренер нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, высказался по поводу будущего футболиста.

«Он сам решит свою судьбу. Нужен ли он «Фиорентине»? Это вопрос к тренеру. Наверняка они следили за ним. Если «Фиорентина» отказывается от Саши, значит, ему не доверяют», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

К слову, в прошедшемм сезоне форвард выступал за «Арис» на правах аренды. Он провел 30 матчей, забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач. Кроме того, Кокорин был признан лучшим футболистом года в чемпионате страны.