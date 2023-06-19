«Ньюкасл» планирует купить форварда «Барселоны» Рафинью 

Руководство «Ньюкасла» рассматривает возможность приобретения нападающего «Барселоны» Рафиньи Диаса. Об этом сообщают соцсети Jijantes FC.

Как утверждает источник, черно-белые могут обменять полузащитника команды Бруно Гимараеша на 26-летнего игрока сине-гранатовых, доплатив за трансфер 30 миллионов евро.

Напомним, что Рафинья покинул чемпионат Англии в июле 2022 года после того, как перешел в «Барселону» из «Лидса». В прошедшем сезоне за команду Хави он сыграл 50 матчей, отличился десятью забитыми мячами и отдал 12 результативных передач. Его контракт с каталонцами рассчитан до конца сезона-2026/2027. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет 60 миллионов евро.