В «Локомотиве» сделали заявление о будущем Марадишвили

Полузащитник московского «Локомотива» Константин Марадишвили останется в команде, заявили в клубе.

«Клуб не получал каких‑либо официальных предложений ни по аренде, ни по покупке Марадишвили. На сегодня Константин - игрок «Локомотива». Он начал подготовку вместе с командой на сборе, да и сам не изъявлял желания покинуть клуб», - приводит телеканал «Матч ТВ» слова представителей пресс-службы железнодорожников.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось об интересе к футболисту со стороны екатеринбургского «Урала».

В минувшем сезоне Марадишвили провел 26 матчей, в которых забил два мяча и сделал пять результативных передач. Его контракт со столичным клубом действует до 2026 года.