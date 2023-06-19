Камоцци заявил, что приговор Промесу очень отрицательно повлияет на имидж «Спартака»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на информацию о том, что нападающий красно-белых Квинси Промес был приговорен в Нидерландах к 18 месяцам тюрьмы за нападение с применением холодного оружия на своего двоюродного брата.

«Это очень серьезная проблема, которую нужно решать с осторожностью и юридическим профессионализмом. Хочется добавить, что это очень отрицательно повлияет на имидж «Спартака», - приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

Напомним, что в прошедшем сезоне за «Спартак» Промес отыграл 37 матчей, отличился 25 забитыми мячами и отдал десять результативных передач. Нидерландский футболист выступал за красно-белых с 2014 по 2018 годы, а в 2021 году вернулся в столичный клуб.