ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Деменко считает, что карьера на Кипре помогла Кокорину стабилизировать игру

Минувший сезон футболист провел на правах аренды за «Арис».
19 июня 2023 22:24
автор: Степан Шереметьев

Экс-футболист Максим Деменко поделился мнением о выступлении российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Конечно, Серия А - это не чемпионат Кипра, где он был лидером. Но я думаю, что этот период ему очень помог - себя найти, стабилизировать игру. Будем надеяться, что он будет больше работать и докажет свою состоятельность», - приводит слова бывшего игрока «Газета.Ru».

К слову, в прошедшемм сезоне форвард выступал за «Арис» на правах аренды. Он провел 30 матчей, забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач. Кроме того, Кокорин был признан лучшим футболистом года в чемпионате страны.

источник: «Газета.Ru»
«Это удар для «Спартака»: Деменко высказался о тюремном приговоре Промеса
Накануне футболист «Спартака» был приговорен к 18 месяцам заключения за нападение с применением холодного оружия на своего двоюродного брата.
19.06.2023 22:45
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Агент Сильянова сообщил, что футболист будет выступать за «Локомотив» в следующем сезоне 
Сезон-2022/2023 российский игрок проводил на правах аренды в «Ростове».
19.06.2023 22:44
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Ду Кейрос признался, что тяжело переживает свой переход в «Зенит»
Ду Кейрос признался, что тяжело переживает свой переход в «Зенит»
Бразильский игрок присоединится к питерскому клубом этим летом в результате обмена с «Коринтиансом».
19.06.2023 22:29
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Деменко считает, что карьера на Кипре помогла Кокорину стабилизировать игру
Минувший сезон футболист провел на правах аренды за «Арис».
19.06.2023 22:24
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Камоцци заявил, что приговор Промесу очень отрицательно повлияет на имидж «Спартака»
Ранее игрок «Спартака» был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения за нападение с применением холодного оружия на своего двоюродного брата.
19.06.2023 22:03
Футбол
автор: Степан Шереметьев
В «Локомотиве» сделали заявление о будущем Марадишвили
Ранее СМИ писали об интересе к футболисту со стороны ряда клубов.
19.06.2023 22:01
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Ньюкасл» планирует купить форварда «Барселоны» Рафинью 
Бразильский футболист может вернуться в АПЛ спустя год после своего перехода в каталонский клуб. 
19.06.2023 21:59
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Первый тренер Кокорина считает, что российскому футболисту не доверяют в «Фиорентине»
Минувший сезон россиянин провел за кипрский клуб на правах аренды.
19.06.2023 21:41
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Тедеско подтвердил, что Куртуа покинул расположение сборной Бельгии, так как не стал капитаном
Основной лидер бельгийской национальной команды Кевин Де Брейне в данный момент травмирован.
19.06.2023 21:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Спортивный директор «Рубина» подтвердил переговоры с защитником «Спартака» Рыбусем
Спортивный директор «Рубина» подтвердил переговоры с защитником «Спартака» Рыбусем
Футболист может переехать в Казань.
19.06.2023 21:29
Футбол
автор: Александр Шульгин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.