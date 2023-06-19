Деменко считает, что карьера на Кипре помогла Кокорину стабилизировать игру

Экс-футболист Максим Деменко поделился мнением о выступлении российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«Конечно, Серия А - это не чемпионат Кипра, где он был лидером. Но я думаю, что этот период ему очень помог - себя найти, стабилизировать игру. Будем надеяться, что он будет больше работать и докажет свою состоятельность», - приводит слова бывшего игрока «Газета.Ru».

К слову, в прошедшемм сезоне форвард выступал за «Арис» на правах аренды. Он провел 30 матчей, забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач. Кроме того, Кокорин был признан лучшим футболистом года в чемпионате страны.