Ду Кейрос признался, что тяжело переживает свой переход в «Зенит»

Новоприобретенный полузащитник «Зенита» Ду Кейрос обратился к своему бывшему клубу «Коринтиансу» в прощальном письме.

«Не думаю, что когда-либо я чувствовал себя так же. Я переживаю хандру в последние несколько дней и делаю всё, чтобы отвлечься, безуспешно пытаясь перестать плакать. я выплакал в последние дни, то это примерно 37 вёдер, тех самых, которые мы ставили дома под водосточные желоба. Очень тяжело!» – заявил 23-летний футболист в письме, которое приводит The Players' Tribune.

Ранее появилась информация, что присоединиться к сине-бело-голубым убедила бразильца его будущая зарплата.

Напомним, что «Зенит» получил права на Ду Кейроса в результате сделки по нападающему Юри Алберто. В сезоне-2023 за «Коринтианс» хавбек сыграл 17 матчей и не отличился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в шесть миллионов евро.