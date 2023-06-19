Агент Сильянова сообщил, что футболист будет выступать за «Локомотив» в следующем сезоне 

Агент, представляющий интересы защитника «Локомотива» Александра Сильянова, Вадим Шпинев поделился будущими планами своего клиента в московской команде.

Отметим, по окончании сезона-2022/2023 возвращается из аренды «Ростова» в стан красно-зеленых.

«Сильянов в следующем сезоне будет играть за «Локомотив», — приводит слова Шпинева «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что 22-летний защитник продлил соглашение с железнодорожниками на улучшенных условиях.

Напомним, что «Ростов» арендовал Сильянова у «Локомотива» в январе прошлого года с правом выкупа, однако не воспользовался данной опцией в конце сезона-2022/2023. Всего за команду Валерия Карпина он провел 49 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет пять с половиной миллионов.