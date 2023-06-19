«Это удар для «Спартака»: Деменко высказался о тюремном приговоре Промеса

Экс-футболист «Спартака» Максим Деменко отреагировал на информацию о том, что нападающий красно-белых Квинси Промес был приговорен в Нидерландах к 18 месяцам тюрьмы за нападение с применением холодного оружия на своего двоюродного брата.

«В любом случае, мы понимаем, что в Нидерланды он не поедет, для него, можно сказать, дорога туда закрыта. Для него это удар, для команды… Команда не может нести ответственность за футболиста, но разговоры теперь есть», - приводит слова бывшего игрока «Газета.Ru».

Напомним, что в прошедшем сезоне за «Спартак» Промес отыграл 37 матчей, отличился 25 забитыми мячами и отдал десять результативных передач. Нидерландский футболист выступал за красно-белых с 2014 по 2018 годы, а в 2021 году вернулся в столичный клуб.