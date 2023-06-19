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Катынсус рассказал, что Дзюба чувствует себя комфортно в «Локомотиве»

По словам бывшего молдаванского игрока, он узнал об этом в разговоре с форвардом железнодорожников. 
19 июня 2023 22:56
автор: Глеб Шевяков

Экс-защитник «Томи» и «Шинника» Валерий Катынсус поделился мнением о выступлении нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы и сообщил, что вел с футболистом разговор на тему его пребывания в столичном клубе.

«Думаю, что Дзюба себя еще покажет. Недавно с ним виделись, поговорили около пяти минут. Он сказал, что ему все нравится в «Локомотиве». Тренер подходит именно под команду, задачи стоят. Единственное, хочу сказать, что с молодыми игроками надо работать», — заявил Катынсус в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале 2023 года на правах свободного агента. В прошедшем сезоне за команду Михаила Галактионова он сыграл 13 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. В прошлом месяце он заключил новый контракт с красно-зелеными по схеме «1+1».

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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