«Факел» объявил о продлении контракта с защитником Божиным 

Защитник «Факела» Сергей Божин заключил новый контракт с воронежской командой. Об этом сообщает клубная пресс-служба «огнеопасных».

Отметим, что условия и сроки нового соглашения 28-летнего игрока остаются неизвестными.

Напомним, что Божин вернулся в «Факел» в июле 2022 года. Он уже выступал за «факелонов» с 2018 по 2019 года. В сезоне-2022/2023 он сыграл за воронежцев 27 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 900 тысяч евро.