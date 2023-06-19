Беларусь одержала первую победу в отборе Евро-2024, обыграв Косово

В матче отборочного турнира Евро-2024 сборная Беларуси одержала победу над командой Косово.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу номинальных хозяев (матч проходил в Будапеште), в составе которых отличились Владислав Морозов и Макс Эбонг. Гости ответили точным ударом Ведата Муричи с пенальти.

Таким образом, белорусы набрали первые три очка в текущем розыгрыше и поднялись на четвертое место в турнирной таблице группы I.

Косовары также с тремя очками опустились на пятую позицию, уступая Беларуси по дополнительным показателям.

Возглавляет группу Швейцария, на второй строчке идет Румыния.

Евро-2024. Отборочный турнир

Группа I

Беларусь - Косово - 2:1 (0:0)

Голы: Морозов, 73; Эбонг, 75 - Муричи, 87 (с пенальти).