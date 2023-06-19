ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Беларусь одержала первую победу в отборе Евро-2024, обыграв Косово

Встреча проходила на нейтральном поле.
Беларусь одержала первую победу в отборе Евро-2024, обыграв Косово
19 июня 2023 23:39
автор: Александр Шульгин
автор фото: АБФФ

В матче отборочного турнира Евро-2024 сборная Беларуси одержала победу над командой Косово.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу номинальных хозяев (матч проходил в Будапеште), в составе которых отличились Владислав Морозов и Макс Эбонг. Гости ответили точным ударом Ведата Муричи с пенальти.

Таким образом, белорусы набрали первые три очка в текущем розыгрыше и поднялись на четвертое место в турнирной таблице группы I.

Косовары также с тремя очками опустились на пятую позицию, уступая Беларуси по дополнительным показателям.

Возглавляет группу Швейцария, на второй строчке идет Румыния.

Евро-2024. Отборочный турнир
Группа I
Беларусь - Косово - 2:1 (0:0)
Голы: Морозов, 73; Эбонг, 75 - Муричи, 87 (с пенальти).

источник: «Советский спорт»
Куртуа ответил на слова Тедеско об отъезде голкипера из сборной Бельгии
Бельгийский вратарь остался недоволен поведением своего наставника на пресс-конференции. 
19.06.2023 23:59
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Экс-тренер «Спартака» считает, что клуб обязан защитить Промеса
Футболисту грозит тюремный срок в случае пересечения границы с Европой.
19.06.2023 23:56
Футбол
автор: Александр Шульгин
Гол Мбаппе принес сборной Франции победу над Грецией в квалификации Евро-2024
Гол Мбаппе принес сборной Франции победу над Грецией в квалификации Евро-2024
Встреча прошла в Париже на «Стад де Франс».
19.06.2023 23:50
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Беларусь одержала первую победу в отборе Евро-2024, обыграв Косово
Беларусь одержала первую победу в отборе Евро-2024, обыграв Косово
Встреча проходила на нейтральном поле.
19.06.2023 23:39
Футбол
автор: Александр Шульгин
Хет-трик Сака и дубль Кейна помогли сборной Англии разгромить Северную Македонию в отборе Евро-2024
Хет-трик Сака и дубль Кейна помогли сборной Англии разгромить Северную Македонию в отборе Евро-2024
Футболисты «трех львов» отправили в ворота соперника семь безответных мячей. 
19.06.2023 23:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Кристанте оценил влияние Моуринью на «Рому»
По словам итальянского хавбека, менталитет португальского специалиста помогает римскому клубу добиваться успехов.
19.06.2023 23:24
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Кейн установил рекорд по голам в квалификации на чемпионат Европы
Форвард сборной Англии отличился в матче с Северной Македонией.
19.06.2023 23:22
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Факел» объявил о продлении контракта с защитником Божиным 
Футболист присоединился к сине-белым в начале прошедшего сезона.
19.06.2023 23:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Катынсус рассказал, что Дзюба чувствует себя комфортно в «Локомотиве»
По словам бывшего молдаванского игрока, он узнал об этом в разговоре с форвардом железнодорожников. 
19.06.2023 22:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Это удар для «Спартака»: Деменко высказался о тюремном приговоре Промеса
Накануне футболист «Спартака» был приговорен к 18 месяцам заключения за нападение с применением холодного оружия на своего двоюродного брата.
19.06.2023 22:45
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.