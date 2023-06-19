Гол Мбаппе принес сборной Франции победу над Грецией в квалификации Евро-2024

Сборная Франции на своем поле оказалась сильнее национальной команды Греции в матче четвертого тура квалификационного раунда чемпионата Европы-2024. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «трехцветных».

В составе победителей отличился Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти на 55-й минуте.

Добавим, что на 70-й минуте гости остались в меньшинстве - с поля был удален Константинос Мавропанос.

Таким образом, команда Дидье Дешама одержала четвертую победу подряд и с 12 очками продолжает лидировать в группе B. Подопечные Густава Пойета находятся на второй строчке, имея в своем активе шесть очков.

Чемпионат Европы–2024.

Квалификация.

Группа B

4-й тур

Франция – Греция – 1:0 (0:0)

Голы: Мбаппе, 55 с пенальти.