Гол Мбаппе принес сборной Франции победу над Грецией в квалификации Евро-2024

Сборная Франции на своем поле оказалась сильнее национальной команды Греции в матче четвертого тура квалификационного раунда чемпионата Европы-2024. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «трехцветных».
В составе победителей отличился Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти на 55-й минуте.
Добавим, что на 70-й минуте гости остались в меньшинстве - с поля был удален Константинос Мавропанос.
Таким образом, команда Дидье Дешама одержала четвертую победу подряд и с 12 очками продолжает лидировать в группе B. Подопечные Густава Пойета находятся на второй строчке, имея в своем активе шесть очков.
Чемпионат Европы–2024.
Квалификация.
Группа B
4-й тур
Франция – Греция – 1:0 (0:0)
Голы: Мбаппе, 55 с пенальти.
источник: «Советский спорт»