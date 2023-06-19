Хет-трик Сака и дубль Кейна помогли сборной Англии разгромить Северную Македонию в отборе Евро-2024

Сборная Англии дома нанесла разгромное поражение национальной команде Северной Македонии в матче четвертого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев поля.

За команду «туманного Альбиона» хет-трик оформил форвард Букайо Сака (38-я, 47-я, 51-я минуты), на счету нападающего Гарри Кейна дубль (29, 73 - пенальти), по голу забили Маркус Рэшфорд (45) и Калвин Филиппс (64).

Таким образом, набирает 12 очков и сохраняет лидерство в турнирной таблице группы С. Подопечные Гарета Саутгейта пропустили один гол за четыре отборочных матча при 15 забитых мячах. Национальная команда Северной Македонии занимает третье место, имея в своем активе три очка после трех проведенных игр.

Чемпионат Европы-2024.

Квалификация

Группа С

Четвертый тур

Англия – Северная Македония – 7:0 (3:0)

Голы: Кейн, 29, 73 (пенальти). Сака, 38, 47, 51. Рэшфорд, 45. Филиппс, 64.