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Экс-тренер «Спартака» считает, что клуб обязан защитить Промеса

Футболисту грозит тюремный срок в случае пересечения границы с Европой.
19 июня 2023 23:56
автор: Александр Шульгин

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что красно-белые обязаны сделать все, чтобы защитить лидера команды Квинси Промеса от тюрьмы после оглашения приговора суда Амстердама.

«Не думаю, что Промес будет переживать. Он нормальный парень. «Спартаку» нужно браться за его защиту, подключать юристов и заниматься этим вопросом, потому что там дело темное. А так пусть он у нас играет. Все равно нашим клубам не светят международные матчи. Пусть живет у нас», - приводит слова специалиста «Ефро-футбол».

Также он отметил, что игроку необходимо оформить российское гражданство.

Напомним, сегодня стало известно о том, что суд в Нидерландах приговорил игрока к 1,5 годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

Кроме того, в отношении Промеса на родине возбуждено еще одно уголовное дело о контрабанде крупной партии наркотических средств.

В минувшем сезоне Квинси стал лучшим бомбардиром красно-белых с 25 мячами в 36 матчах чемпионата и Кубка России.

источник: «Евро-футбол.ру»
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