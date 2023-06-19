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Куртуа ответил на слова Тедеско об отъезде голкипера из сборной Бельгии

Бельгийский вратарь остался недоволен поведением своего наставника на пресс-конференции. 
19 июня 2023 23:59
автор: Глеб Шевяков

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал высказывание главного тренера национальной команды Доменико Тедеско по поводу того, что футболист покинул расположение «красных дьяволов» из-за неполученной роли капитана.

«Я был удивлен выступлением тренера на пресс-конференции. Он предоставил только неполную и субъективную версию разговора. Я не первый раз общаюсь с тренером о проблемах в раздевалке, но впервые это было вынесено на публику. Я глубоко разочарован. Во время частной беседы я попросил его объяснять решения. Быть или не быть капитаном национальной команды — это не чья-то прихоть и не случайный выбор. Это должно быть его решение, и именно это я пытался дать ему понять. К сожалению, я не достиг своей цели. Кроме того, 18 июня медицинские работники клуба и сборной оценили состояние моего правого колена и приняли решение, что лучше мне покинуть сборную», – заявил 31-летний игрок Реала, опубликовав обращение в своих соцсетях.

Напомним, что в субботу, 17 июня национальная команда Бельгии сыграла вничью со сборной Австрии (1:1) в рамках третьего тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. Капитаном «красных дьяволов» в проведенной встрече стал нападающий Ромелу Лукаку, так как полузащитник Кевин Де Брейне в данный момент травмирован. Куртуа провел на поле весь матч, однако, по ранее полученной информации от СМИ, после завершения игры выразил недовольство своему наставнику по поводу принятого решения, а затем покинул расположение сборной.

источник: «Советский спорт»
Куртуа ответил на слова Тедеско об отъезде голкипера из сборной Бельгии
Бельгийский вратарь остался недоволен поведением своего наставника на пресс-конференции. 
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