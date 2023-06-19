Куртуа ответил на слова Тедеско об отъезде голкипера из сборной Бельгии

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал высказывание главного тренера национальной команды Доменико Тедеско по поводу того, что футболист покинул расположение «красных дьяволов» из-за неполученной роли капитана.

«Я был удивлен выступлением тренера на пресс-конференции. Он предоставил только неполную и субъективную версию разговора. Я не первый раз общаюсь с тренером о проблемах в раздевалке, но впервые это было вынесено на публику. Я глубоко разочарован. Во время частной беседы я попросил его объяснять решения. Быть или не быть капитаном национальной команды — это не чья-то прихоть и не случайный выбор. Это должно быть его решение, и именно это я пытался дать ему понять. К сожалению, я не достиг своей цели. Кроме того, 18 июня медицинские работники клуба и сборной оценили состояние моего правого колена и приняли решение, что лучше мне покинуть сборную», – заявил 31-летний игрок Реала, опубликовав обращение в своих соцсетях.

Напомним, что в субботу, 17 июня национальная команда Бельгии сыграла вничью со сборной Австрии (1:1) в рамках третьего тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года. Капитаном «красных дьяволов» в проведенной встрече стал нападающий Ромелу Лукаку, так как полузащитник Кевин Де Брейне в данный момент травмирован. Куртуа провел на поле весь матч, однако, по ранее полученной информации от СМИ, после завершения игры выразил недовольство своему наставнику по поводу принятого решения, а затем покинул расположение сборной.