В Мальте обвинили арбитра в помощи Украине в отборочном матче Евро-2024

Пресс-служба Федерации футбола Мальты нелестно отозвалась о работе главного арбитра отборочного матча Евро-2024, в котором национальная команда страны в гостях проиграла Украине.

«Не впервые на международной арене сборная Мальты стала жертвой противоречивых решений арбитра, поскольку Украина смогла победить только благодаря голу с пенальти - подарку от французского арбитра Рудди Буке», - говорится в заявлении.

Добавим, что в ворота Мальты было назначено два пенальти во втором тайме. Первый, назначенный после вмешательства ВАР за игру рукой, не смог реализовать Андрей Ярмоленко, а второй - «за несуществующий контакт» между игроками (по словам пресс-службы сборной Мальты), принес украинцам победу с минимальным счетом 1:0.

Таким образом, команда Сергея Реброва набрала шесть очков и осталась на втором месте в турнирной таблице группы С.

Мальтийцы с нулем очков после четырех матчей прочно осела на последней позиции.