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В Мальте обвинили арбитра в помощи Украине в отборочном матче Евро-2024

Команда Сергея Реброва одержала трудную победу.
20 июня 2023 08:13
автор: Александр Шульгин

Пресс-служба Федерации футбола Мальты нелестно отозвалась о работе главного арбитра отборочного матча Евро-2024, в котором национальная команда страны в гостях проиграла Украине.

«Не впервые на международной арене сборная Мальты стала жертвой противоречивых решений арбитра, поскольку Украина смогла победить только благодаря голу с пенальти - подарку от французского арбитра Рудди Буке», - говорится в заявлении.

Добавим, что в ворота Мальты было назначено два пенальти во втором тайме. Первый, назначенный после вмешательства ВАР за игру рукой, не смог реализовать Андрей Ярмоленко, а второй - «за несуществующий контакт» между игроками (по словам пресс-службы сборной Мальты), принес украинцам победу с минимальным счетом 1:0.

Таким образом, команда Сергея Реброва набрала шесть очков и осталась на втором месте в турнирной таблице группы С.

Мальтийцы с нулем очков после четырех матчей прочно осела на последней позиции.

В Мальте обвинили арбитра в помощи Украине в отборочном матче Евро-2024
Команда Сергея Реброва одержала трудную победу.
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