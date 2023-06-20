Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин может перейти в «Аль-Иттихад»

Саудовский футбольный клуб «Аль-Иттихад» готов предложить за полузащитника «Тоттенхэма» Сон Хын Мина 60 млн евро, сообщает ESPN.

По данным источника, зарплата футболиста составит 30 млн евро в год, а контракт рассчитан на четыре сезона.

Однако, отмечается, что «Тоттенхэм» пока не готов обсуждать трансфер корейского футболиста. В минувшем сезоне Сон Хын Мин сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 6 передач. Контракт футболиста, который выступает за «шпор» с 2015 года, рассчитан до 2025 года.

Ранее сообщалось, что в «Аль-Иттихад» может перейти полузащитник «Челси» Н’Голо Канте.