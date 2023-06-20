Президент «Наполи» поблагодарил Спаллетти за его уход из клуба

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис в Football Italia прокомментировал уход Лучано Спаллетти из клуба.

«Почему я должен быть благодарен Спаллетти за его просьбу? Потому что после первого за 33 года чемпионства возникает чувство сытости. Мы назначили нового тренера, с которым команда может играть в свою игру, добиваться успеха», - отметил Де Лаурентис.

В минувшем сезоне «Наполи» под руководством Спаллетти стал чемпионом Италии впервые за 33 года. Но после окончания сезона команда расторгла контракт со специалистом.

Преемником Спаллетти стал французский тренер Руди Гарсия.