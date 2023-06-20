«ПСЖ» интересуется нападающим «Бенфики» Рамушем

«Пари Сен-Жермен» во время летнего трансферного окна намерен приобрести нападающего «Бенфики» Гонсалу Рамуша, сообщает в социальных сетях журналист Педру Алмейда.

По данным источника, «ПСЖ» готов предложить за футболиста 55 млн евро. Предварительные переговоры уже состоялись, 21-летний форвард сам заинтересован в переходе в «ПСЖ».

В минувшем сезоне Рамуш сыграл 47 матчей за «Бенфику» во всех турнирах, забил 27 мячей и отдал 5 голевых передач. В составе «Бенфики» Рамуш стал чемпионом Португалии.