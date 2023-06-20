Магкеев раскрыл, в какие европейские команды мог перейти еще два года назад

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал, какие европейские клубы интересовались им еще в 2021 году.

«Я хорошо сыграл матч против »Марселя» в Лиге Европы и понравился главному тренеру - Хорхе Сампаоли. После этого руководство французов связалось с моим агентом, начались какие-то разговоры. Следующий матч был с «Лацио», и на него должны были приехать скауты «Марселя» и двух других итальянских команд (»Лацио» и «Милана»). Но я порвал кресты в матче с «Химками», и весь интерес прекратился», - приводит слова футболиста Sport24.ru.

Напомним, в минувшем сезоне Магкеев провел 26 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых не отметился результативными действиями.