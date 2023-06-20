«Ростов» объявил о возвращении полузащитника Ионова

Футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с полузащитником Алексеем Ионовым, сообщается в Telegram-канале команды.

Новое соглашение с футболистом рассчитано на два года.

«Алексей Ионов вернулся в «Ростов»! Полузащитник подписал контракт с нашим клубом сроком на два года! Алексей провёл 87 матчей за «Ростов», в которых забил 18 мячей. Последние три сезона провел в «Краснодаре», отличившись 13 раз. Добро пожаловать домой, Лёша!» — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Ионов перешел в «Краснодар» из «Ростова». В составе «быков» полузащитник сыграл 85 матчей, забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.