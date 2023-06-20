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Талисманом чемпионата Европы 2024 стал медвежонок

Его имя определят в течение следующих двух недель.
Талисманом чемпионата Европы 2024 стал медвежонок
20 июня 2023 10:38
автор: Александр Евграфов
автор фото: УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте представил талисмана предстоящего чемпионата Европы по футболу 2024 года в Германии. Им стал медвежонок.

«Талисман посвящен популярной детской игрушке — плюшевому медведю, которая, как говорят, возникла в Германии в начале XX века», — гласит официальное заявление УЕФА. Маскот впервые был представлен в одной из начальных школ Гельзенкирхена.

Имя талисмана болельщики смогут определить в течение ближайших двух недель голосованием на сайте УЕФА. Все четыре варианта вдохновлены немецким словом «bär», означающим «медведь»: Albärt, Bärnardo, Bärnheart и Herzi von Bär.

Чемпионат Европы состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2014 года.

источник: UEFA (УЕФА)
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