Талисманом чемпионата Европы 2024 стал медвежонок

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте представил талисмана предстоящего чемпионата Европы по футболу 2024 года в Германии. Им стал медвежонок.

«Талисман посвящен популярной детской игрушке — плюшевому медведю, которая, как говорят, возникла в Германии в начале XX века», — гласит официальное заявление УЕФА. Маскот впервые был представлен в одной из начальных школ Гельзенкирхена.

Имя талисмана болельщики смогут определить в течение ближайших двух недель голосованием на сайте УЕФА. Все четыре варианта вдохновлены немецким словом «bär», означающим «медведь»: Albärt, Bärnardo, Bärnheart и Herzi von Bär.

Чемпионат Европы состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2014 года.