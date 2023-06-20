Легенда «Ливерпуля» Джеррард отказался ехать в Саудовскую Аравию

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард признался, что отказался возглавить «Аль Иттифак» из Саудовской Аравии.
«В медиа много говорят обо мне, далеко не все правда. Меня приглашали в Саудовскую Аравии, чтобы оценить потенциальное предложение. Я анализировал этот вариант несколько дней. Прямо сейчас я могу сказать, что не собираюсь принимать это предложение», - цитирует Джеррарда Liverpool Echo.
Напомним, ранее специалист тренировал шотландский «Рейнджерс», который приводил к победе в национальном первенстве, и «Астон Виллу».
Ранее стали известны подробности контракта Лионеля Месси с федерацией футбола Саудовской Аравии, согласно которому аргентинцу запрещено ругать страну, амбассадором туризма которой он теперь является.
источник: The Liverpool Echo