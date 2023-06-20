Чемпион мира Лам объяснил выбор медвежонка в качестве талисмана Евро-2024

Чемпион мира в составе сборной Германии и директор предстоящего чемпионата Европы 2024 года Филипп Лам назвал медвежонка, ставшего талисманом турнира вдохновителем детей.

«Футбол дает невероятную силу, она способствует работе в команде, настойчивости и здоровому и активному образу жизни. Это приносит удовольствие. Как отец я знаю, что очень важно поддерживать воображение детей. Когда мы представляли наш талисман, то надеялись создать веселого и симпатичного персонажа, который вдохновит детей на получение удовольствия от игры в футбол», - цитирует Лама официальный сайт УЕФА.

По словам бывшего капитан национальной сборной, в цифровую эпоху важно идти туда, где наша молодежь проводит много времени. Талисман будет отражать футбол, движение и азарт от игры на поле, командный дух, а также радость от своих навыков и творчества.

Официальным талисманом Евро-2024 стал медвежонок. Он впервые был представлен в одной из начальных школ Гельзенкирхена.

Имя талисмана болельщики смогут определить в течение ближайших двух недель голосованием на сайте УЕФА. Все четыре варианта вдохновлены немецким словом «bär», означающим «медведь»: Albärt, Bärnardo, Bärnheart и Herzi von Bär.

Чемпионат Европы состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2014 года.