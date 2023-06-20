Осинькин объяснил причину низкой результативности Писарского после перехода в «Крылья Советов»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о причинах низкой результативности нападающего команды Владимира Писарского после его перехода из «Оренбурга».

«В РПЛ у него стал другой статус, к нему стало больше внимания от соперников. Было понятно, что ему станет сложнее забивать.. Из-за этого стала пропадать уверенность. Наша командная игра стала ухудшаться из-за усталости, это тоже наложилось. К тому же Володе мешали постоянные мелкие травмы. Это надо пережить, если он готов стать большим футболистом. По работе на тренировках к нему нет никаких претензий», - приводит слова футболиста РИА Новости.

Напомним, в первой части минувшего Писарский в составе «Оренбурга» провел 19 матчей, в которых забил 17 мячей.

После перехода в «Крылья» во время зимней паузы и смены фамилии с Сычевого на Писарского он в 16 встречах отличился лишь трижды.