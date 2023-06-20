Нападающий «Ахмата» Янку расторг контракт с клубом

Румынский нападающий Габриэль Янку расторг соглашение с «Ахматом» и не вернется в состав грозненского клуба, сообщает Metararings.ru со ссылкой на агента футболиста Траяна Гергишана.

По данным источника, стороны расторгли контракт, который был рассчитан до лета 2024 года. «Габриэль Янку будет играть в Румынии», - заявил Гергишан.

29-летний Янку перешел в «Ахмат» в 2021 году из «Виторула», а после покидал клуб, отправляясь в аренду в «Фарул», «У Крайова» и «Херманштадт». За «Ахмат» Янку провел 14 матчей и забил два гола.