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«Ростов» объявил о подписании полузащитника Акбашева

Ранее футболист выступал в «Факеле» и помог команде остаться в российской премьер-лиге
20 июня 2023 11:52
автор: Александр Евграфов

Футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с полузащитником Романом Акбашевым, сообщается в Telegram-канале команды.

Соглашение с 31-летним футболистом рассчитано на два года.

«Мы приветствуем Романа в «Ростове» и желаем ему яркой и успешной игры за наш клуб», - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее футболист выступал в составах воронежского «Факела», «КАМАЗа», кировского «Динамо», курского «Авангарда», «Волгаря», «Рубина», «Нефтехимика».

За воронежский клуб Роман провел 108 матчей, забил 22 мяча и сделал столько же голевых передач. Шесть из 22 голов Акбашев забил в прошлом сезоне РПЛ. В прошлом сезоне РПЛ «Ростов» занял четвёртое место в итоговой турнирной таблице.

источник: ФК «Ростов»
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