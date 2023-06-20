В Минспорта России высказались о дальнейшей судьбе «Донбасс-Арены»

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов признался, что задача по восстановлению футбольной «Донбасс-Арены» в Донецке пока не стоит перед ведомством.

«Если мы сейчас начнем восстанавливать миллиардные объекты, средств хватит на один‑два, а это никак не обеспечит потребности региона. За последние десять лет процент износа объектов достиг крайне высоких значений. Сейчас наша главная задача - создать условия, чтобы дети могли заниматься», - приводит слова чиновника телеканал «Матч ТВ».

Также он отметил, что помимо строительства детских спортивных объектов не прекращается набор и обучение специалистов на должности детских тренеров в различных видах спорта.

Напомним, ранее «Донбасс-Арена» являлась домашним стадионом донецкого «Шахтера».