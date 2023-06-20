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«Старый дед, который не бегает». Магкеев - о том, как стали шутить в «Локомотиве» с приходом Дзюбы

Экс-капитан сборной России известен остротами.
20 июня 2023 12:30
автор: Максим Скороходов

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал о шутках в клубе, которые появились с приходом нападающего Артема Дзюбы.

«Как-то раз на тренировке мы с ним били по воротам. И я пробил прям сильно выше. Дзюба молчать не стал: «Кто агронома пустил на поле?». Но вот, например, над Барой Дзюба особо не шутит. А я Артему спокойно отвечаю, подкалываю. Называю его старым дедом, который не бегает и не тренируется», - приводит Sport24.ru слова Магкеева.

Напомним, что «железнодорожники» продлили контракт с форвардом до конца РПЛ-2023/24 по схеме «1+1». К слову, в прошедшем сезоне игрок в 11 матчах РПЛ забил восемь мячей и отдал пять результативных передач.

источник: Sport24.ru
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