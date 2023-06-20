Неймар не покинет «ПСЖ», если тренером будет назначен Энрике

Нападающий «Пари Сен-Жермена» Неймар останется в составе действующих чемпионов мира, если главным тренером клуба станет испанский специалист Луис Энрике, сообщает L'Equipe.

По данным источника, после того как бразилец узнал, что Энрике может возглавить «ПСЖ», он решил остаться в клубе. У бразильского нападающего прекрасные отношения с испанским специалистом.

Ранее сообщалось, что Энрике не против ухода из клуба именитых футболистов, намереваясь построить долгосрочный проект в «ПСЖ». Тренер заручился гарантией, что руководство усилит состав игроками, которые ему необходимы.

Энрике возглавлял сборную Испании, с которой выступил на чемпионате мира в Катаре и которую покинул в декабре прошлого года. До этого тренер работал в «Барселоне», «Сельте» и «Роме».