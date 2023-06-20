«Ювентус» начал переговоры о переходе Малкома

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком может перейти в состав итальянского «Ювентуса», сообщает UOL.

По данным источника, туринский клуб начал переговоры о переходе бразильского футболиста.

В «Ювентусе» готовят официальное предложение о трансфере 26-летнего игрока. Малком выступает в составе «Зенита» с лета 2019 года, перейдя в питерский клуб из испанской «Барселоны». Летом минувшего года бразилец подписал новый долгосрочный контракт с петербургским клубом.

В составе «Зенита» Малком стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и трижды Суперкубка страны. В 2023 году Малком получил российское гражданство.