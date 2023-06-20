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Нкунку подписал контракт с «Челси»

«Синие» еще зимой договорились с «Лейпцигом» о переходе футболиста.
Нкунку подписал контракт с «Челси»
20 июня 2023 13:31
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

Французский форвард Кристофер Нкунку подписал с «Челси» шестилетний контракт, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, 25-летний форвард был продан «Лейпцигом» «синим» зимой за 60 млн евро.

«Я невероятно счастлив присоединиться к «Челси». Клуб предпринял много усилий, чтобы привести меня в команду, и я с нетерпением жду встречи с моим новым тренером и партнерами, хочу показать болельщикам «Челси», на что я способен», - сказал Нкунку пресс-службе клуба.

В прошлом сезоне Бундеслиге Нкунку забил 16 голов в 25 матчах за «Лейпциг».

источник: ФК «Челси»
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