Нкунку подписал контракт с «Челси»

Французский форвард Кристофер Нкунку подписал с «Челси» шестилетний контракт, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, 25-летний форвард был продан «Лейпцигом» «синим» зимой за 60 млн евро.

«Я невероятно счастлив присоединиться к «Челси». Клуб предпринял много усилий, чтобы привести меня в команду, и я с нетерпением жду встречи с моим новым тренером и партнерами, хочу показать болельщикам «Челси», на что я способен», - сказал Нкунку пресс-службе клуба.

В прошлом сезоне Бундеслиге Нкунку забил 16 голов в 25 матчах за «Лейпциг».