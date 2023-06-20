«Пари Нижний Новгород» объявил об уходе воспитанника «Барселоны»

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил об уходе защитника Маки Баньяки из команды. У воспитанника «Барселоны» закончился срок аренды и футболист вернется в казахстанский «Кайрат».

«Футбольный мир непрост, и так бывает, что травмы не дают раскрыться футболистам. Так случилось и с Маки. Мы желаем тебе успехов в футбольной карьере, а главное — без травм! Удачи, Маки!» — говорится в сообщении команды.

27-летний Баньяк перешёл в «Пари НН» в январе этого года, но провел за нижегородцев только один официальный матч. В марте камерунский защитник получил разрыв мениска на тренировке, после чего отправился в Испанию, где проходил реабилитацию.