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Тикнизян отреагировал на слухи об интересе «Реала Сосьедад»

Защитник московского «Локомотива» заявил, что слышал об интересе со стороны испанского клуба.
20 июня 2023 14:25
автор: Александр Евграфов

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что знает об интересе со стороны «Реала Сосьедад» к своему переходу, однако конкретных предложений не увидел.

«Мне сообщали о таком интересе. Новости тоже перед глазами мелькали, но я не читал и в подробности не вдавался. Отреагировал максимально спокойно, писать могут что угодно. Пока не будет конкретики, для меня это вода. Я про это даже не думаю. Будет какая-то конкретика – я, возможно, в это поверю и всё сделаю, чтобы попробовать свои силы в Европе. Сейчас рано об этом говорить», - цитирует Тикнизяна Metaratings.

По словам Тикнизяна, попадание в шорт-лист клуба еще ничего не значит, поскольку в таком списке может находиться до 25 человек.

В минувшем сезоне «Реал Сосьедад» занял четвертое место в чемпионате Испании, обеспечив себе право на участие в Лиге чемпионов.

источник: Metaratings.ru
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