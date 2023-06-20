Тикнизян отреагировал на слухи об интересе «Реала Сосьедад»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что знает об интересе со стороны «Реала Сосьедад» к своему переходу, однако конкретных предложений не увидел.

«Мне сообщали о таком интересе. Новости тоже перед глазами мелькали, но я не читал и в подробности не вдавался. Отреагировал максимально спокойно, писать могут что угодно. Пока не будет конкретики, для меня это вода. Я про это даже не думаю. Будет какая-то конкретика – я, возможно, в это поверю и всё сделаю, чтобы попробовать свои силы в Европе. Сейчас рано об этом говорить», - цитирует Тикнизяна Metaratings.

По словам Тикнизяна, попадание в шорт-лист клуба еще ничего не значит, поскольку в таком списке может находиться до 25 человек.

В минувшем сезоне «Реал Сосьедад» занял четвертое место в чемпионате Испании, обеспечив себе право на участие в Лиге чемпионов.