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Экс-тренер сборной России рассказал, как побороть расизм в футболе

Все должны быть равны.
20 июня 2023 14:44
автор: Максим Скороходов

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, с помощью чего можно избавиться от расизма в футболе.

«Это задача специалистов детско-юношеского футбола, все проистекает оттуда. Сначала «я выше этого, этот выше меня», а дальше пошло по цвету кожи, по национальной принадлежности. А просто говорить: «товарищи, это некрасиво, так нельзя», — пустое дело. Это история немного запущенная, надо к ней возвращаться», - приводит «Газета.ru» слова Игнатьева.

По ходу минувшего сезона в чемпионате Испании футболист «Реала» Винисиус Жуниор не раз подвергался расистским оскорблениям. Матч 35-го тура с «Валенсией» даже прерывался из-за оскорблений в адрес Винисиуса. После игры «Реал» обратился в прокуратуру с жалобой в связи с оскорблениями футболиста, а ФИФА объявила о создании рабочей группы по борьбе с расизмом, которую возглавит Винисиус.

источник: «Газета.Ru»
Экс-тренер сборной России рассказал, как побороть расизм в футболе
Все должны быть равны.
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