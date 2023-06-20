Два российских футболиста попали в список претендентов на Golden Boy-2023

Сайт Tuttosport представил рейтинг из 100 претендентов на звание лучшего молодого игрока 2023 года.

В него вошли сразу два российский футболиста: защитник «Ростова» Виктор Мелехин, которому эксперты отдают 63-ю позицию, и хавбек московского «Динамо» Арсен Захарян с 88-м местом в рейтинге.

Добавим, что РПЛ также представляет защитник молодежной сборной Бразилии и «Зенита» Роберт Ренан, находящейся на 34-м месте в списке.

Главными претендентами на трофей эксперты называют вингера «Баварии» Джамала Мусиалу, являющегося фаворитом «гонки», новичка мадридского «Реала» Джуда Беллингема, которого ставят на второе место, и прошлогоднего триумфатора премии полузащитника «Барселоны» Гави.