Модрич не планирует покидать сборную Хорватии

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич не планирует покидать свою национальную команду, сообщает 24sata.

По данным источника, 37-летний хавбек планирует сыграть на чемпионате Европы-2024. Ожидается, что защитник Домагой Вида и полузащитник Иван Перишич также останутся в сборной.

Модрич дебютировал за сборную Хорватии в 2006 году. На счету 37-летнего футболиста провел за национальную команду 166 матчей. В его активе 24 гола и 27 результативных передач.

Ранее Модрич заявил, что определился со своим будущим, но сделает заявление о нем позже.