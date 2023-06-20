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Руководство «Динамо» утвердило Личку на должности главного тренера

Ждем официального объявления.
Руководство «Динамо» утвердило Личку на должности главного тренера
20 июня 2023 15:55
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Оренбург"

Марцел Личка утвержден главным тренером московского «Динамо», сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, официально о назначении объявят в ближайшие два дня.

Отметим, что «Оренбург» также не объявлял об уходе Лички.

Ранее стало известно, что бело-голубые заплатят оренбуржцам один миллион евро в качестве компенсации за расторжение контракта. При этом зарплата 45-летнего специалиста в новой команде составит один миллион евро.

Напомним, что Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. Под его руководством клуб одержал 67 побед, 19 раз сыграл вничью и потерпел 31 поражение. Его текущее соглашение рассчитано до лета 2024-го.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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