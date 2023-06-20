Полузащитники Берковский и Шильцов покинут «Пари Нижний Новгород»

Полузащитники Илья Берковский и Константин Шильцов покинут «Пари Нижний Новгород», сообщается в Telegram-канале нижегородцев.

Берковский выступал в команде на правах аренды из «Локомотива». В составе нижегородцев он провел 35 игр, забив три мяча.

«У нас был дружный и сплоченный коллектив, который, даже когда возникали трудности, всегда решал поставленные задачи. Желаю нижегородцам успехов и в дальнейшем. Я горжусь тем, что был частью этой команды», - приводит слова Берковского пресс-служба команды.

Шильцов провел за «Пари НН» 15 матчей, отметившись одним забитым голом.